2018-10-30T12:04:48+03:00
Происшествия

В рязанском райцентре сгорели отходы спиртового производства

Пожар произошел на предприятии в Сараях
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В понедельник, 29 октября, в 23.24 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в районном центре Сараи. Вспыхнула железобетонная силосная емкость на местном предприятии. Огонь уничтожил кукурузную барду (отходы спиртового производства, использующиеся на корм скоту), находившуюся в емкости, и повредил саму емкость.

На пожаре никто не пострадал. В ликвидации ЧП принимали участие три пожарных автомобиля (два от Государственной противопожарной службы и один от ведомственной охраны) и пять человек.

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