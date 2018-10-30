В рязанском райцентре сгорели отходы спиртового производства
Пожар произошел на предприятии в Сараях
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В понедельник, 29 октября, в 23.24 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в районном центре Сараи. Вспыхнула железобетонная силосная емкость на местном предприятии. Огонь уничтожил кукурузную барду (отходы спиртового производства, использующиеся на корм скоту), находившуюся в емкости, и повредил саму емкость.
На пожаре никто не пострадал. В ликвидации ЧП принимали участие три пожарных автомобиля (два от Государственной противопожарной службы и один от ведомственной охраны) и пять человек.
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