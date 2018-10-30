Из-за аварии на железной дороге в Рязанской области задерживаются четыре поезда

СЕГОДНЯ 11:02 2018-10-30T11:03:16+03:00

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РЖД сообщает о сбое в движении поездов в Рязанской области. По информации пресс-службы железнодорожников, на перегоне Перевлес – Листвянка утром 30 октября из-за технических проблем задержаны четыре состава:

– №9 Самара – Москва

– №21 Ульяновск – Москва

– №65 Тольятти – Москва

– №391 Челябинск – Москва.

Кроме этого, снят из графика пригородный поезд №6040 Лесок – Сасово. На месте аварии работает бригада ремонтников.

Напомним, что на этом участке сейчас идет плановый ремонт железнодорожных путей: на перегоне Листвянка-234 км приводят в порядок 8 км полотна. В связи с этим на неделю изменилось расписание пригородных поездов, а шесть составов и вовсе вывели из графика.