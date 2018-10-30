2018-10-30T11:03:16+03:00
Общество

Из-за аварии на железной дороге в Рязанской области задерживаются четыре поезда

Все составы направляются в столицу
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

РЖД сообщает о сбое в движении поездов в Рязанской области. По информации пресс-службы железнодорожников, на перегоне Перевлес – Листвянка утром 30 октября из-за технических проблем задержаны четыре состава:

– №9 СамараМосква

– №21 Ульяновск – Москва

– №65 Тольятти – Москва

– №391 Челябинск – Москва.

Кроме этого, снят из графика пригородный поезд №6040 Лесок – Сасово. На месте аварии работает бригада ремонтников.

Напомним, что на этом участке сейчас идет плановый ремонт железнодорожных путей: на перегоне Листвянка-234 км приводят в порядок 8 км полотна. В связи с этим на неделю изменилось расписание пригородных поездов, а шесть составов и вовсе вывели из графика.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рязанская ГИБДД призвала автолюбителей сменить «лето» на «зиму»
И.о. главы администрации Рязани убедился в работоспособности снегоуборочной техники
Тысяча студентов рязанского госуниверситета прошли плановую эвакуацию
Отца-одиночку из Рязани приговорили к серьезному сроку за распространение наркотиков
Рязанцы отметят День народного единства в Соборном парке
В рязанской глубинке установили долгожданную водонапорную башню
В рязанском райцентре сгорели отходы спиртового производства
Кабины «Задай вопрос губернатору» продолжают работу в 8 районах и в Рязани
За сутки на рязанских дорогах произошло 2 ДТП
Рязанец завоевал «бронзу» Первенства России по ММА
На улицах Рязани появились «умные» световые табло для водителей
Рязанский губернатор наградил 50 школьных активистов
На нескольких улицах Рязани отключат электричество
Педагог из Рязанской области вошел в число победителей Всероссийского конкурса
Из-за долгов по капремонту многоэтажку в центре Рязани латать не будут