2018-10-23T12:19:54+03:00
Общество

В конце октября в Рязанской области на неделю изменят расписание электричек

Шесть составов с рейсов снимут вовсе
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 26 октября по 1 ноября в Рязанской области изменится расписание пригородных поездов, сообщает пресс-служба Московской железной дороги. График поменяют из-за планового ремонта железнодорожных путей на перегоне Листвянка-234 км – здесь планируют отремонтировать 8 км полотна.

В дни работ отменят электрички Рязань-1 – Шилово и Ясаково – Рязань-1: в общей сложности из расписания выведут шесть составов. Кроме этого у некоторых пригородных поездов поменяют время отправления и прибытия.

Актуальное расписание электричек можно узнать на вокзалах и остановках, а также здесь.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рязанскому правительству представили нового зампреда
«Суперкубок» по футболу в Рязани выиграла команда «Арктик»
На рязанском нефтезаводе новый директор
В Рязани создали петицию за отставку главы горадминистрации Карабасова
Рязанский полицейский отказался брать взятку у целого автобуса гастарбайтеров
Рязанские полицейские вышли на крупный интернет-магазин по распространению «синтетики»
На улице рязанского райцентра обнаружили гроб
Парапланерист из Рязани рухнул на гору в Крыму
В Рязани изъяли почти 7 тысяч литров поддельной «незамерзайки»
В Рязани прошли проверки безопасности в 33 школах
Двое бывших рязанских полицейских пойдут под суд по статье «Покушение на мошенничество»
Рязанские сельские спортсмены победили на международном турнире по джиу-джитсу
На рязанской дороге легковушка влетела под грузовик
Рязанский гипермаркет оштрафован за продажу контрафактных товаров
Десятая часть всего рязанского молока производится в одном районе области
Из зала суда директор рязанского МП «Детское питание» попал в больницу
В Рязани закрывают один из пунктов КВЦ
Хор из Рязанского района выступил на «Поле чудес»
В пятницу в центре Рязани юристы организуют бесплатный прием горожан
В Рязанской области двое злоумышленников растащили детали закрытой железной дороги
В дни каникул кинотеатр «Формула Кино» организует акцию для школьников
Кабины «Задай вопрос губернатору» установили в 8 районах Рязанской области
В Рязани три дня будут выключать свет (адреса)
Под Рязанью пропал 15-летний подросток
В рязанской глубинке нашли труп жителя Московской области