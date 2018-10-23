В конце октября в Рязанской области на неделю изменят расписание электричек

СЕГОДНЯ 12:18 2018-10-23T12:19:54+03:00

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С 26 октября по 1 ноября в Рязанской области изменится расписание пригородных поездов, сообщает пресс-служба Московской железной дороги. График поменяют из-за планового ремонта железнодорожных путей на перегоне Листвянка-234 км – здесь планируют отремонтировать 8 км полотна.

В дни работ отменят электрички Рязань-1 – Шилово и Ясаково – Рязань-1: в общей сложности из расписания выведут шесть составов. Кроме этого у некоторых пригородных поездов поменяют время отправления и прибытия.

Актуальное расписание электричек можно узнать на вокзалах и остановках, а также здесь.