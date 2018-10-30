2018-10-30T10:15:54+03:00
Происшествия

За сутки на рязанских дорогах произошло 2 ДТП

Пострадали 2 человека, в том числе подросток
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
Изменить размер текста:

За прошедшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано 2 ДТП, в которых 2 человека получили травмы, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Напомним, 29 октября около 14.50 в Рязани на улице Мервинская 29-летний мужчина на автомобиле KIA Optima сбил 15-летнего подростка (видео аварии здесь). По предварительной информации, юноша перебегал дорогу в тот момент, когда для пешеходов горел красный сигнал светофора. С травмами подросток отправлен в больницу.

За сутки в области произошло 25 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы выявили 4227 нарушений ПДД, в том числе 2 факта управления в пьяном виде.

.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рязанская ГИБДД призвала автолюбителей сменить «лето» на «зиму»
И.о. главы администрации Рязани убедился в работоспособности снегоуборочной техники
Тысяча студентов рязанского госуниверситета прошли плановую эвакуацию
Отца-одиночку из Рязани приговорили к серьезному сроку за распространение наркотиков
Рязанцы отметят День народного единства в Соборном парке
В рязанской глубинке установили долгожданную водонапорную башню
В рязанском райцентре сгорели отходы спиртового производства
Кабины «Задай вопрос губернатору» продолжают работу в 8 районах и в Рязани
Из-за аварии на железной дороге в Рязанской области задерживаются четыре поезда
Рязанец завоевал «бронзу» Первенства России по ММА
На улицах Рязани появились «умные» световые табло для водителей
Рязанский губернатор наградил 50 школьных активистов
На нескольких улицах Рязани отключат электричество
Педагог из Рязанской области вошел в число победителей Всероссийского конкурса
Из-за долгов по капремонту многоэтажку в центре Рязани латать не будут