За сутки на рязанских дорогах произошло 2 ДТП

СЕГОДНЯ 10:13 2018-10-30T10:15:54+03:00

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За прошедшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано 2 ДТП, в которых 2 человека получили травмы, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Напомним, 29 октября около 14.50 в Рязани на улице Мервинская 29-летний мужчина на автомобиле KIA Optima сбил 15-летнего подростка (видео аварии здесь). По предварительной информации, юноша перебегал дорогу в тот момент, когда для пешеходов горел красный сигнал светофора. С травмами подросток отправлен в больницу.

За сутки в области произошло 25 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы выявили 4227 нарушений ПДД, в том числе 2 факта управления в пьяном виде.

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