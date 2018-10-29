2018-10-29T17:55:04+03:00
Происшествия

В Рязани на пешеходном переходе иномарка сбила 15-летнего подростка

Парень перебегал дорогу на красный свет
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В понедельник, 29 октября, примерно в 14.50 на улице Мервинской в Рязани на пешеходном переходе между автовокзалом и рестораном McDonalds автомобиль Kia Optima сбил 15-летнего подростка. Видео с моментом ДТП появилось на канале YouTube в группе «Дороги Рязани». На записи видно, что парень перебегал дорогу на красный свет. Машиной управлял 29-летний мужчина.

В ГИБДД сообщили, что пострадавший госпитализирован с серьезными травмами.

В Рязани сбили 15-летнего подростка...

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