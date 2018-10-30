Рязанский губернатор наградил 50 школьных активистов
29 октября ученики старших классов со всего региона получили знаки «Школьному активисту» от губернатора Рязанской области Николая Любимова. Они помогают пожилым людям, участвуют в благоустройстве, пропаганде здорового образа жизни, развивают добровольческое движение...
- Эти знаки были учреждены, чтобы была возможность отметить тех, кто стремится быть полезным своей школе, родному краю. Мы надеемся, что свое будущее вы свяжете с Рязанской областью, - цитирует Любимова его пресс-служба.
Областное правительство отмечает, что в регионе насчитывается 25 детских и молодежных общественных организаций и 300 различных школьных объединений.