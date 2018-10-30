Рязанский губернатор наградил 50 школьных активистов

СЕГОДНЯ 09:04 2018-10-30T09:07:25+03:00

И выразил надежду, что они свяжут свою жизнь с родным регионом

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29 октября ученики старших классов со всего региона получили знаки «Школьному активисту» от губернатора Рязанской области Николая Любимова. Они помогают пожилым людям, участвуют в благоустройстве, пропаганде здорового образа жизни, развивают добровольческое движение...

- Эти знаки были учреждены, чтобы была возможность отметить тех, кто стремится быть полезным своей школе, родному краю. Мы надеемся, что свое будущее вы свяжете с Рязанской областью, - цитирует Любимова его пресс-служба.

Областное правительство отмечает, что в регионе насчитывается 25 детских и молодежных общественных организаций и 300 различных школьных объединений.