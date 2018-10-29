2018-10-29T18:56:15+03:00
Общество

Педагог из Рязанской области вошел в число победителей Всероссийского конкурса

На «Авторские уроки будущего» касимовец Владимир Симбирцев представил разработку по информатике и ИКТ
Павел АВЕРИН
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Владимир Симбирцев вошел в число лучших на конкурсе "Авторские уроки будущего". Фото: сайт Сынтульской СОШВладимир Симбирцев вошел в число лучших на конкурсе "Авторские уроки будущего". Фото: сайт Сынтульской СОШ
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Подвели итоги Всероссийского конкурса «Авторские уроки будущего». Всего поступило около трех тысяч заявок от педагогов из всех субъектов Российской Федерации. Согласно условиям конкурса, участники представляли мотивационное письмо, аннотацию, сценарный план, а также видеовизитку авторского урока.

Экспертным жюри было отобрано 122 победителя, которых пригласят на Всероссийский форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» вместе с учениками, достигшими значимых результатов в инженерно-техническом и естественно-научном творчестве. Среди лучших – педагог Сынтульской школы Касимовского района Владимир Симбирцев. Он представил разработку урока по информатике и ИКТ. Об этом сообщает официальный сайт регионального Министерства образования и молодежной политики.

Всероссийский конкурс «Авторские уроки будущего» проводился Минпросвещения России. Цель - поиск и распространение опыта лучших разработок в области профориентации.

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