Педагог из Рязанской области вошел в число победителей Всероссийского конкурса
Подвели итоги Всероссийского конкурса «Авторские уроки будущего». Всего поступило около трех тысяч заявок от педагогов из всех субъектов Российской Федерации. Согласно условиям конкурса, участники представляли мотивационное письмо, аннотацию, сценарный план, а также видеовизитку авторского урока.
Экспертным жюри было отобрано 122 победителя, которых пригласят на Всероссийский форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» вместе с учениками, достигшими значимых результатов в инженерно-техническом и естественно-научном творчестве. Среди лучших – педагог Сынтульской школы Касимовского района Владимир Симбирцев. Он представил разработку урока по информатике и ИКТ. Об этом сообщает официальный сайт регионального Министерства образования и молодежной политики.
Всероссийский конкурс «Авторские уроки будущего» проводился Минпросвещения России. Цель - поиск и распространение опыта лучших разработок в области профориентации.