Из-за долгов по капремонту многоэтажку в центре Рязани латать не будут

СЕГОДНЯ 18:04 2018-10-29T18:04:30+03:00

Дома соседние, разница в возрасте всего два года… а какие разные судьбы

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В Рязани завершается ремонт кровли в доме № 18, корп. 1 по улице Горького, скоро подрядчик приступит к ремонту системы холодного водоснабжения, сообщает пресс-служба регионального Фонда капремонта.

Такой темп работ здесь налажен благодаря самим жильцам, исправно оплачивающим взносы на капитальный ремонт – уровень сборов больше 96%.

А вот в соседней многоэтажке, также возведенной в 60-х годах прошлого века, до ремонта еще далеко, поскольку жильцы дома № 22 по улице Горького взносы игнорируют – здесь оплачено менее 26%, то есть четверти начислений.

– В отношении владельцев квартир и нежилых помещений уже начата претензионная работа, – отмечается в сообщении Фонда.

К слову, в этом сезоне работы по капремонту уже завершаются. В общей сложности на 26 октября в регионе в порядок приведены: 176 крыш, 37 фасадов, 14 подвалов, 173 единиц инженерных коммуникаций. Кроме этого в 28 многоэтажках заменили 86 лифтов.