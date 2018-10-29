При поддержке АО «РНПК» школьники в очередной раз навели порядок в парке усадьбы П.П. Семенова-Тян-Шанского

СЕГОДНЯ 16:11 2018-10-29T16:11:42+03:00

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При поддержке АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», дочернего общества НК «Роснефть», активисты детской общественной экологической организации «Хозяин Мещеры» школы №47 и учащиеся Тырновской школы Пронского района, носящей имя русского путешественника Лаврентия Загоскина, совершили поездку в село Гремячка, где располагается музей знаменитого ботаника, путешественника и государственного деятеля Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского. Школьники общими усилиями провели работы по уборке парка дома-усадьбы, а затем приняли участие в конференции, посвященной судьбам двух великих путешественников Рязанщины. Поддержка поездки для школьников стала очередным мероприятием АО «РНПК» в рамках программы по экологии в 2018 году.

В ходе работ юные волонтеры вырубили мелкую поросль, собрали листву с газона парка, который ребята восстанавливают последние несколько лет. В прошлом веке у Семенова-Тян-Шанского была усадьба с большим садом и парком. До наших времен сохранился лишь флигель, в котором расположился музей ученого. Усилиями волонтеров парк и сад постепенно восстанавливаются. Благодаря транспорту, который предоставляют школьникам рязанские нефтепереработчики, хозяева Мещеры в селе Гремячка бывают по несколько раз в году: помогают работникам музея содержать территорию парка в порядке, сажают новые деревья и кустарники, убирают растительную ветошь, проводят исследования и наблюдения за памятниками природы Милославского района. Учащиеся Тырновской школы усадьбу знаменитого земляка посетили впервые и увлекаться краеведением стали недавно. В 2017 году их школа удостоилась звания видного русского путешественника, совершившего в 1842-1844 годах самую масштабную экспедицию во внутренние районы Аляски, морского офицера и общественного деятеля Лаврентия Алексеевича Загоскина. После своей выдающейся экспедиции Загоскин переехал в село Абакумово Рязанской губернии. Сегодня это село входит в состав Тырновского сельского поселения, поэтому педагоги и ученики активно работают над изучением и популяризацией имени своего земляка. В ходе конференции школьники озвучили доклады об исследовании жизни и деятельности этих великих людей, обменялись мнениями об их возможных встречах.

АО «РНПК» поддерживает инициативы юных исследователей с 2011 года. За годы сотрудничества при поддержке предприятия проведено большое количество мероприятий по экологическому воспитанию школьников, сохранению памяти наших знаменитых земляков. Одним из последних совместных мероприятий стала профориентационная экскурсия на козью ферму в село Поляны Рязанского района.