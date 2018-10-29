В Рязанской области прогнозируют порывистый ветер, снег и гололедицу

СЕГОДНЯ 14:15 2018-10-29T14:15:08+03:00

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30 октября в Рязанской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами выпадут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Таков прогноз регионального Гидрометцентра, опубликованный МЧС.

В темное время суток и утром на некоторых участках дорог появится гололедица. Ветер будет восточным и при порывах усилится до 12-17 метров в секунду.

Температура воздуха составит 0…-5 градуса ночью и 0…+5 днем.