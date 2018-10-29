ДТП в Рязанской области: УАЗ вылетел с дороги и превратился в «кабриолет»

СЕГОДНЯ 13:50 2018-10-29T13:50:16+03:00

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На 85 километре дороги Ряжск – Касимов – Нижний Новгород случилась авария: УАЗ-31512 вылетел в левый по ходу движения кювет. Как пишет издательство «Пресса», житель Сапожка, который находился за рулем внедорожника, не справился с управлением.

- Водителя госпитализировали в Шиловскую больницу, - сообщает источник.

Как уточняется, инцидент случился вечером воскресенья, 28 октября. УАЗ двигался в сторону села Песочня Путятинского района.