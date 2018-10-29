Рязанец на шоу «Танцы» вошел в число 34 лучших
Игорь Котов из Рязани преодолел очередной этап популярного телепроекта «Танцы». На этот раз участники показали себя в групповой хореографии.
Танцовщики сами объединились в группы и самостоятельно ставили свои номера. Команда рязанца была самой многочисленной и, хотя Егора Дружинина этот факт возмутил, решение жюри было положительным.
В итоге в проекте осталось 34 участника. Следующий этап – мастер-классы наставников.
- Очень долгий и тяжёлый путь. Который несомненно стоит того , чтобы стоять на этой сцене, - написал Игорь Котов в своем Instagram.
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