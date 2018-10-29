Рязанец на шоу «Танцы» вошел в число 34 лучших

СЕГОДНЯ 12:43 2018-10-29T12:57:19+03:00

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Игорь Котов из Рязани преодолел очередной этап популярного телепроекта «Танцы». На этот раз участники показали себя в групповой хореографии.

Танцовщики сами объединились в группы и самостоятельно ставили свои номера. Команда рязанца была самой многочисленной и, хотя Егора Дружинина этот факт возмутил, решение жюри было положительным.

В итоге в проекте осталось 34 участника. Следующий этап – мастер-классы наставников.

- Очень долгий и тяжёлый путь. Который несомненно стоит того , чтобы стоять на этой сцене, - написал Игорь Котов в своем Instagram.