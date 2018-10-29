На рязанской дороге в ДТП попал 6-месячный ребенок

СЕГОДНЯ 10:23 2018-10-29T10:49:12+03:00

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В минувшую субботу, 27 октября, около 11.20 в Клепиковском районе произошло ДТП, сообщает пресс-служба рязанской Госавтоинспекции.

Авария случилась на 213 км автодороги «Москва-Касимов». 40-летняя жительница Московской области на автомобиле Toyota Auris, по предварительной информации, не справилась с управлением, машина зацепила правую обочину, улетела в кювет и опрокинулась.

В результате водитель, а также 20-летняя и 6-месячная пассажирки обращались за помощью врачей. Госпитализация не потребовалась.

Кстати, по словам очевидцев, речь вовсе не идет о случайности на дороге: Toyota Auris начал обгонять другой автомобиль, но, увидев опасность на встречке, его водитель решил вклиниться между грузовиком и легковушкой. В итоге задел иномарку, от чего последнюю и отбросило в кювет.

Предполагаемый виновник ДТП скрылся с места. Сейчас его ищут близкие пострадавших – они просят помочь в поисках.