Рязанцы ищут очевидцев ДТП, в котором пострадал 6-месячный ребенок
Вечером 27 октября в социальных интернет-сетях начали искать очевидцев ДТП, произошедшего в субботу около 11:00 на севере Рязанской области, на трассе между поселком Тума и город Касимов.
По рассказам автомобилистов, легковой автомобиль малинового цвета, в котором находились пассажиры с 6-месячным ребенком, двигался вслед за грузовиком. Их якобы начал обгонять еще один участник дорожного движения, но вдруг увидел угрозу на встречной полосе, попытался вклиниться между малиновой машиной и грузовиком. От удара по носовой части малиновую машину выбросило в кювет. Пассажирам пришлось обратиться за медицинской помощью, ребенок находится в больнице.
Виновник ДТП, по словам авторов записей, скрылся. Во время аварии мимо проехало еще несклько автомобилей. Общественность ведет поиск очевидцев и записей с видеорегистраторов.