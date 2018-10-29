В лесах Рязанской области официально закрыт пожароопасный сезон

СЕГОДНЯ 09:48 2018-10-29T09:48:38+03:00

Это значит, что за костры до весны не оштрафуют

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Из-за уже стабильной осенней дождливой погоды, и, как следствие, снижением класса пожарной опасности, в Рязанской области официально закрыт пожароопасный сезон в лесах, сообщает региональное минприродопользования.

С начала пожароопасного сезона в области было зарегистрировано 16 лесных пожаров в границах государственного лесного фонда – на общей площади 9 га. Кроме этого горели 13 гектаров леса в Окском природном заповеднике. Еще восемь лесных пожаров произошло на территории Военного участкового Селецкого лесничества – горели более 10 га.

– Погодные условия в этом году превзошли показания 2010 года. Сравнительный анализ показывает, что за аналогичный период восемь лет назад было 43 дня с IV (высокий) и V (чрезвычайно высокий) классами пожарной опасности в лесах, а в этом году – 48 дней, – говорится в сообщении.