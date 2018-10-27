Женщина, устроившая массовое ДТП на заправке, оказалась пенсионеркой из Рязани

СЕГОДНЯ 16:03 2018-10-27T17:16:05+03:00

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В минувший четверг, 25 октября, в Рязани на улице Зубковой произошло массовое ДТП. Напомним, авария случилась около 12.40 на АЗС около Ледового Дворца – женщина на автомобиле Hyundai Accent повредила сразу пять машин.

Подробности происшествия, со ссылкой на Госавтоинспекцию, приводит издательство «Пресса». Как выяснилось, за рулем «взбесившейся» иномарки находилась 69-летняя жительница Рязани.

Не заметив, что в ее машине включена задняя передача, автоледи сдала назад. В итоге сдвинула KIA, которая в свою очередь повредила стоящий позади автомобиль Toyota Land.

Позже пенсионерка призналась, что в этот момент ужасно растерялась и… включила первую передачу. В итоге, дернувшись вперед, ее машина задела уже три авто: Hyundai, Renault Logan и Ford Focus на котором приехали заправиться … сотрудники ГИБДД.

В аварии никто не пострадал. Рязанке же теперь предстоит оплатить ущерб, нанесенный автовладельцам.