2018-10-26T09:01:39+03:00
Происшествия

Рязанка устроила массовое ДТП на АЗС, при этом зацепив машину ДПС

Автоледи от растерянности или неумения повредила пять автомобилей
Михаил ВЛАСОВ
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От ДТП никто не застрахован, даже сотрудники ДПС. Фото: паблик VK "Подслушано у водителей Рязани"От ДТП никто не застрахован, даже сотрудники ДПС. Фото: паблик VK "Подслушано у водителей Рязани"
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Днем в четверг, 25 октября, на автомобильной заправке ТНК на улице Зубковой возле Ледового дворца Рязани произошло ДТП, в результате которого пострадало сразу несколько автомобилей. Об этом сообщается в паблике ВКонтакте «Подслушано у водителей в Рязани».

По словам очевидца, автомобиль «Хендай Акцент», за рулем которого находилась женщина, сначала резко сдала назад и врезалась стоящий в очереди автомобиль «Киа Рио», после чего он столкнулся с «Тойотой Камри». Затем женщина поехала вперед, «зацепила» «Хендай», машину ДПС (!) и «Рено Логан».

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