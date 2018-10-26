Рязанка устроила массовое ДТП на АЗС, при этом зацепив машину ДПС

СЕГОДНЯ 08:52 2018-10-26T09:01:39+03:00

От ДТП никто не застрахован, даже сотрудники ДПС. Фото: паблик VK "Подслушано у водителей Рязани"

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Днем в четверг, 25 октября, на автомобильной заправке ТНК на улице Зубковой возле Ледового дворца Рязани произошло ДТП, в результате которого пострадало сразу несколько автомобилей. Об этом сообщается в паблике ВКонтакте «Подслушано у водителей в Рязани».

По словам очевидца, автомобиль «Хендай Акцент», за рулем которого находилась женщина, сначала резко сдала назад и врезалась стоящий в очереди автомобиль «Киа Рио», после чего он столкнулся с «Тойотой Камри». Затем женщина поехала вперед, «зацепила» «Хендай», машину ДПС (!) и «Рено Логан».