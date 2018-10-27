В Рязани закрывают один из пунктов КВЦ

СЕГОДНЯ 14:07 2018-10-27T14:07:38+03:00

Горожан призывают идти в новый, недавно созданный центр по приему платежей

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Со вторника, 30 октября, в Рязани прекращает работать пункт приема платежей КВЦ, расположенный на улице 4-я Линия, дом 66.

По информации самого муниципального предприятия, это связано с тем, что по соседству открылся новый центр по приему платежей и получения консультаций – на улице Татарской, дом 95 (в ТЦ Полетаевский-2).

Кроме этого, в пункте КВЦ на улице Дзержинского, дом 24/26 (магазин «Магнит») недавно открылась вторая касса.

Режим работы отделений КВЦ:

– понедельник-пятница с 10.00 до18.30 (обед с 14.00 до 15.00)

– суббота с 10.30 до 19.10 (обед с 14.00 до15.00).

Воскресенье выходной.

Напомним, на уходящей неделе в облцентре закрылся еще один пункт КВЦ – на улице Зубковой, дом 25. Рязанцев призывают пользоваться соседними.