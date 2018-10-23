2018-10-23T09:08:03+03:00
Общество

В Рязани закрывают один из пунктов КВЦ

Горожан призывают пользоваться соседними пунктами
Мария БЛИНОВА
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Фото: Яндекс.КартыФото: Яндекс.Карты
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В Рязани закрывается пункт приема коммунальных платежей, расположенный в Дашково-Песочне, сообщает пресс-служба МУП «Кустовой вычислительный центр».

Пункт находится по адресу – улица Зубковой, дом 25. Закрытие вызвано техническими причинами, поясняют в КВЦ, и призывают жителей областного центра оплачивать жилищно-коммунальные услуги в пунктах, расположенных поблизости:

– улица Новоселов, дом 50, корпус 3

– улица Новоселов, дом 28а

– улица Советской Армии, дом 13а.

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