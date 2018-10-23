В Рязани закрывают один из пунктов КВЦ
Горожан призывают пользоваться соседними пунктами
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В Рязани закрывается пункт приема коммунальных платежей, расположенный в Дашково-Песочне, сообщает пресс-служба МУП «Кустовой вычислительный центр».
Пункт находится по адресу – улица Зубковой, дом 25. Закрытие вызвано техническими причинами, поясняют в КВЦ, и призывают жителей областного центра оплачивать жилищно-коммунальные услуги в пунктах, расположенных поблизости:
– улица Новоселов, дом 50, корпус 3
– улица Новоселов, дом 28а
– улица Советской Армии, дом 13а.