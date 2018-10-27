2018-10-27T11:09:38+03:00
Общество

Найден подросток, пропавший под Рязанью неделю назад

Юноша жив
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19 октября ушел из дома и не вернулся15-летний Валерий Тихонов, проживающий в поселке Варские Рязанской области.

К поискам подключились волонтеры отряда Liza Alert, которые первым делом опубликовали ориентировку в своей группе в социальной сети ВКонтакте.

Вечером в пятницу, 26 октября на странице группы появилась долгожданная запись – «Найден.Жив». Подробности пропажи, поисков, обнаружения и состояния молодого человека волонтеры не приводят – это стандартная практика поисково-спасательного отряда.

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