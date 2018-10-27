Найден подросток, пропавший под Рязанью неделю назад
Юноша жив
Изменить размер текста:
19 октября ушел из дома и не вернулся15-летний Валерий Тихонов, проживающий в поселке Варские Рязанской области.
К поискам подключились волонтеры отряда Liza Alert, которые первым делом опубликовали ориентировку в своей группе в социальной сети ВКонтакте.
Вечером в пятницу, 26 октября на странице группы появилась долгожданная запись – «Найден.Жив». Подробности пропажи, поисков, обнаружения и состояния молодого человека волонтеры не приводят – это стандартная практика поисково-спасательного отряда.