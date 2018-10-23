2018-10-23T14:45:32+03:00
Общество

В Рязани создали петицию за отставку главы горадминистрации Карабасова

Последней каплей, переполнившей чашу терпения активиста, стал скандал с МП «Детское питание»
Павел АВЕРИН
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Фото: Пресс-служба администрации РязаниФото: Пресс-служба администрации Рязани
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Алексей Захаров, депутат гордумы от фракции КПРФ, создал на платформе Change.org петицию за отставку и.о. главы администрации Рязани Сергея Карабасова. Захаров призывает чиновника уйти с поста немедленно.

– В связи с последними новостями в МП «Детское Питание» считаем, что С.Ю. Карабасов должен уйти в отставку не дожидаясь результатов избрания нового главы города. Карабасов и его подчиненные уже достаточно навредили Рязани. Только за последний год муниципальные предприятия становились фигурантами коррупционных скандалов и дел о банкротстве, – говорится в петиции.

Напомним, Сергей Карабасов руководит администрацией города в качестве исполняющего обязанностей около года.

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