В Рязани создали петицию за отставку главы горадминистрации Карабасова
Алексей Захаров, депутат гордумы от фракции КПРФ, создал на платформе Change.org петицию за отставку и.о. главы администрации Рязани Сергея Карабасова. Захаров призывает чиновника уйти с поста немедленно.
– В связи с последними новостями в МП «Детское Питание» считаем, что С.Ю. Карабасов должен уйти в отставку не дожидаясь результатов избрания нового главы города. Карабасов и его подчиненные уже достаточно навредили Рязани. Только за последний год муниципальные предприятия становились фигурантами коррупционных скандалов и дел о банкротстве, – говорится в петиции.
Напомним, Сергей Карабасов руководит администрацией города в качестве исполняющего обязанностей около года.