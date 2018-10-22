Рязанские МФЦ приостановили прием документов по услугам Росреестра
Причина – технические работы
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МФЦ Рязанской области сообщает о том, что со вторника, 23 октября, в отделениях приостанавливают прием документов по предоставлению услуг Росреестра.
– Это касается документов по государственным услугам Регистрационной палаты и Кадастровой палаты. О появлении технической возможности приема заявлений будет сообщено дополнительно, – уточняют в МФЦ.
Напомним, об остановке приема документов Росеестра МФЦ уже сообщал – в августе технические проблемы возникли на федеральном уровне.
Подробности можно узнать по телефону +7 (4912) 55-50-55.