2018-10-22T13:04:24+03:00
Общество

Рязанские МФЦ приостановили прием документов по услугам Росреестра

Причина – технические работы
Поделиться:
Изменить размер текста:

МФЦ Рязанской области сообщает о том, что со вторника, 23 октября, в отделениях приостанавливают прием документов по предоставлению услуг Росреестра.

– Это касается документов по государственным услугам Регистрационной палаты и Кадастровой палаты. О появлении технической возможности приема заявлений будет сообщено дополнительно, – уточняют в МФЦ.

Напомним, об остановке приема документов Росеестра МФЦ уже сообщал – в августе технические проблемы возникли на федеральном уровне.

Подробности можно узнать по телефону +7 (4912) 55-50-55.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Рязанской области двое злоумышленников растащили детали закрытой железной дороги
В дни каникул кинотеатр «Формула Кино» организует акцию для школьников
Кабины «Задай вопрос губернатору» установили в 8 районах Рязанской области
В Рязани три дня будут выключать свет (адреса)
Под Рязанью пропал 15-летний подросток
В рязанской глубинке нашли труп жителя Московской области
В рязанском поселке Храпово на три дня перекроют движение
В Рязани взят под стражу директор МП «Детское питание»
При расследовании ДТП с двумя погибшими под Рязанью требуется помощь очевидцев
В Рязани готовят новую схему развития общественного транспорта
Пьяная рязанка на легковушке врезалась в тележки торгового центра
Интернет-банк для бизнеса банка УРАЛСИБ вошел в ТОП-10 рейтинга Business Internet Banking Rank – 2018
Рязанские депутаты помогут завершить капремонт домов в Горроще
Рязанской мошеннице отложили тюремный срок из-за детей
67-летний Анатолий Абрамов играет в рязанской Ночной Хоккейной Лиге и забивает голы
Банк УРАЛСИБ занял 6 место по объемам кредитования на покупку жилья в новостройках
В Спасской районной больнице Рязанской области новый главврач
Рязанцев приглашают на рок-оперу «Юнона и Авось»
Мужчину, отставшего от поезда в Рязани, нашли живым
19-летний водитель иномарки устроил серьезное ДТП в Рязани
В массовом ДТП на М5 в Рязанской области погибли два человека
Два рязанца сбыли больше десятка фальшивых 5-тысячных купюр
Рязанские байкеры в выходные закрыли сезон
В Рязани нашли пропавшего 20 октября пенсионера
Ночью в Рязанской области похолодает до -2