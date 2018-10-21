В Рязанской области опубликованы результаты кадастровой оценки земель

СЕГОДНЯ 13:44 2018-10-21T13:50:19+03:00

Речь идет о стоимости участков в границах населенных пунктов, от которой зависит налог

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Минимущество Рязанской области официально опубликовало постановление, которым утверждаются результаты государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов. Напомним, от кадастровой стоимости наряду с налоговой ставкой зависит размер земельного налога.

Ранее сообщалось, что в 2018 году специализированный государственный орган (его возглавляет бывший замглавы администрации Рязани) должен был определить стоимость более чем полумиллиона участков. Документ, содержащий их список и уместившийся на 11,5 тысячи страниц, размещен на интернет-портале правовой информации.

Также ознакомиться с обновленными данными региональный Центр государственной кадастровой оценки предлагает на своем сайте (там они пока значатся как «промежуточные»).

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