В Рязанской области опубликованы результаты кадастровой оценки земель
Минимущество Рязанской области официально опубликовало постановление, которым утверждаются результаты государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов. Напомним, от кадастровой стоимости наряду с налоговой ставкой зависит размер земельного налога.
Ранее сообщалось, что в 2018 году специализированный государственный орган (его возглавляет бывший замглавы администрации Рязани) должен был определить стоимость более чем полумиллиона участков. Документ, содержащий их список и уместившийся на 11,5 тысячи страниц, размещен на интернет-портале правовой информации.
Также ознакомиться с обновленными данными региональный Центр государственной кадастровой оценки предлагает на своем сайте (там они пока значатся как «промежуточные»).
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