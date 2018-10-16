2018-10-16T18:13:54+03:00
Общество

Рязанские синоптики составили предварительный прогноз на зиму

Сильных отклонений от нормы пока не ждут, но померзнем, скорее всего, больше чем год назад
Мария БЛИНОВА
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Рязанский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовал вероятностный прогноз на ближайшее полугодие. В своих расчетах рязанские специалисты опираются на анализ, проведенный в Гидрометцентре России.

– С вероятностью до 67-69 % можно сделать вывод о том, что в целом температура будет около средних многолетних значений, но ниже прошлогодних, – говорят метеорологи.

Весь сезон вероятностные прогнозы будут корректироваться соответственно месячными, декадными и краткосрочными прогнозами. В разрезе по месяцам ожидаются следующие отклонения средней температуры от нормы:

– ноябрь: близко к норме, но холоднее ноября 2017 года на 1,1 градуса

– декабрь: близко к норме, но значительно холоднее декабря 2017 года на 7,3 градуса

– январь: близко к норме, но значительно холоднее января 2018 года на 6,5 градуса

– февраль: близко к норме, но холоднее февраля 2018 года на 1,4 градуса

– март: близко к норме, но холоднее марта 2018 года на 2,2 градуса.

Тем временем октябрьская температура побила рекорд 1974 года – его зафиксировали в Рязани 15 числа.

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