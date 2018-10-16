В Рязани побит температурный рекорд 1974 года

СЕГОДНЯ 16:27 2018-10-16T16:27:16+03:00

По области воздух прогрелся и вовсе до 22,5 градусов

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В минувший понедельник, 15 октября, температура в Рязани превысила абсолютный максимум 1974 года – тогда столбики термометров достигли +19,4°С. В этом же году показатель достиг + 20,3°С, сообщает Рязанский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

А районах области было еще теплее: в Михайлове +22,5°С, в Ряжске +21,7°С, в Сараях +21,5°С, в Сасове +21,4°С.

Кстати, 14 октября – на Покров, который традиционно ассоциируется с первым снегом – дневная температура была близка к рекордной: в Михайлове +20,5°С, на метеостанции Павелец +19°С, в Ряжске +18,6°С, в Рязани до +18,2°С.

Среднесуточная температура воздуха сейчас выше нормы на 6-8 градусов. Тем не менее, октябрь берет свое: ночь теперь длиннее дня, воздух остывает быстрее, в итоге велика разница дневных и ночных температур – ночью местами заморозки.

– Теплая погода сохранится до конца этой недели. Преобладающая температура ночью +1…+7°С, днем +12…+18°С. В выходные станет прохладнее, в ночное время температура опустится ниже нуля, днем поднимется не выше 7-12 градусов тепла, – пояснила начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Дарья Ромашкина.