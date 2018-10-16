2018-10-16T12:00:55+03:00
Происшествия

В рязанском селе неизвестный автомобиль сбил пенсионерку и скрылся

ДТП произошло в Михайловском районе
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Михайловском районе ищут очевидцев наезда на пенсионерку в селе Прудские Выселки. Издательство «Пресса» сообщает, что 13 октября этого года в 10.45 неизвестный автомобиль (предположительно внедорожник), двигаясь задним ходом, сбил на улице Прудская женщину 1957 года рождения. Известно, что машина была серого цвета. Из особых примет указываются вмятина на багажнике с правой стороны и госномер с цифрой 77.

Пострадавшую госпитализировали с сотрясением мозга и переломами ребер, автомобиль с места ДТП скрылся.

Всех, кто располагает информацией о данном происшествии, просят обратиться в отдел полиции по телефонам 8 (49130) 2-13-70, 102 или в отделение ГИБДД по телефонам 8 (49130) 2-75-02, 2-75-03.

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рязанский губернатор призвал усилить контроль за созданием «доступных парковок» во дворах
Оксана Федорова возглавит жюри конкурса детских рисунков «Нарисуй Елку Победы»
РСХБ наращивает объем кредитования предприятий АПК Рязанской области
В рязанской Горроще водитель устроил дрифт на перекрестке (видео)
В Рязани с нефтезавода украли 27 тонн гудрона
Николай Любимов поручил развивать связи между Рязанской областью и Беларусью
Главой Касимовской епархии избрали настоятеля рязанского Преображенского храма
В Рязанском перинатальном центре проходят учения МЧС
В рязанский салон красоты пришел мужчина с автоматом – его знакомую не устроила прическа
Для уборки листвы в Рязани привлекут дополнительную технику
Рязанский дзюдоист Михаил Пуляев завоевал «серебро» элитного международного турнира
В Рязани ищут очевидцев смертельного ДТП
На рязанской дороге «лоб в лоб» столкнулись две легковушки
В Рязани женщина получила ожоги на крыше грузового поезда
Рязанский онколог получил грант Президента России
«Продолжать, пока не остановили». У Рязанского кремля без согласования разрыли культурный слой
Рязанцев приглашают к участию в конкурсе «Лидеры России»
Нетрезвый житель Рязани отобрал мобильный телефон у девятилетней девочки
ХК «Рязань» впервые в сезоне доигрался до овертайма
Сладкие грезы: в «Формуле Кино» рязанцам предлагают вкусную акцию СУПЕРвторник
LizaAlert просит помощи в поисках пропавшего рязанца – мужчину ищут с пятницы
Завелась: во время ссоры рязанец угрожал убить жену бензопилой
В Рязани впервые пройдет международный фортепианный конкурс русской музыки
Рязанский министр транспорта и автомобильных дорог подал в отставку
Под Рязанью из Оки выловили рыбу-гиганта