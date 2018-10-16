В рязанском селе неизвестный автомобиль сбил пенсионерку и скрылся

СЕГОДНЯ 12:00 2018-10-16T12:00:55+03:00

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В Михайловском районе ищут очевидцев наезда на пенсионерку в селе Прудские Выселки. Издательство «Пресса» сообщает, что 13 октября этого года в 10.45 неизвестный автомобиль (предположительно внедорожник), двигаясь задним ходом, сбил на улице Прудская женщину 1957 года рождения. Известно, что машина была серого цвета. Из особых примет указываются вмятина на багажнике с правой стороны и госномер с цифрой 77.

Пострадавшую госпитализировали с сотрясением мозга и переломами ребер, автомобиль с места ДТП скрылся.

Всех, кто располагает информацией о данном происшествии, просят обратиться в отдел полиции по телефонам 8 (49130) 2-13-70, 102 или в отделение ГИБДД по телефонам 8 (49130) 2-75-02, 2-75-03.