Под Рязанью при столкновении поезда и легковушки никто не погиб

СЕГОДНЯ 11:21 2018-10-14T11:57:05+03:00

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Вечером субботы, 13 октября, на регулируемом железнодорожном переезде перегона Листвянка – Перевлес поезд Москва-Самара сбил легковушку, выехавшую на пути.

Как сообщает пресс-служба Московской железной дороги, водитель авто жив. По информации ряда других источников, он получил серьезные травмы, при этом других пострадавших в аварии нет.

Локомотив же получил повреждения, из-за которых не смог продолжить путь – на ремонт потребовалось 2 часа 25 минут. Во время работ другие составы пропускались по соседнему пути в реверсивном режиме. К полуночи все работы были завершены, движение на участке железной дороги возобновлено полностью.

Напомним, в тот же день в регионе произошло еще одно ДТП: около семи вечера в Рыбновском районе на трассе М5 «Урал» столкнулись три автомобиля, один из которых загорелся. Официальной информации об аварии пока не поступало, однако очевидцы сообщают о двух погибших.