2018-10-13T21:40:09+03:00
Происшествия

На трассе М5 «Урал» под Рязанью произошло серьезное ДТП

После столкновения один из автомобилей загорелся
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В субботу, 13 октября, в 19.06 на пульт дежурного поступило сообщение о серьезном дорожно-транспортном происшествии на федеральной трассе М5 «Урал» на территории Рыбновского района. По уточненной информации столкнулись три легковых автомобиля. Известно, что одна из машин после аварии загорелась.

Пресс-служба МЧС сообщает о нескольких пострадавших, не уточняя тяжесть травм.

В ликвидации последствий ДТП принимали участие три человека личного состава Государственной противопожарной службы и один пожарный автомобиль.

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