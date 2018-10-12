Пропавшего 4 октября рязанского пенсионера нашли мертвым
Поиски велись в Милославском районе
Фото: vk.com/lizaalert_rzn
Изменить размер текста:
Александр Старостин, пропавший 4 октября в Милославском районе, погиб. Поиски 85-летнего мужчины были организованы поисково-спасательным отрядом «LizaAlert Рязань» в районе поселка Зеленый.
Дважды волонтеры объявляли сбор для выхода в лес, и вот 11 октября стало известно, что пенсионер найден мертвым.
Представители LizaAlert выразили соболезнования родным и близким погибшего. «Комсомолка» к ним присоединяется.