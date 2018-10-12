Пропавшего 4 октября рязанского пенсионера нашли мертвым

СЕГОДНЯ 09:00 2018-10-12T09:00:23+03:00

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Александр Старостин, пропавший 4 октября в Милославском районе, погиб. Поиски 85-летнего мужчины были организованы поисково-спасательным отрядом «LizaAlert Рязань» в районе поселка Зеленый.

Дважды волонтеры объявляли сбор для выхода в лес, и вот 11 октября стало известно, что пенсионер найден мертвым.

Представители LizaAlert выразили соболезнования родным и близким погибшего. «Комсомолка» к ним присоединяется.