В ночном ДТП на рязанском перекрестке водитель чудом избежал гибели (видео)

СЕГОДНЯ 15:02 2018-10-10T18:12:18+03:00

Случись столкновение секундой позже, шансов выжить у него было бы крайне мало

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Вечером 9 октября на перекрестке проезда Шабулина и улицы Пирогова произошло ДТП, видео которого опубликовала группа Дороги Рязани в соцсети ВКонтакте.

На записи отчетливо видно, как внедорожник буксирует легковушку. В тот момент, когда первая машина благополучно повернула на перекрестке, а буксируемая только-только собиралась повернуть, в последнюю на скорости влетел легковой автомобиль, двигавшийся по прямой.

Удар пришелся на переднюю часть кузова – примерно в метре от водительской двери. От удара автомобиль развернуло больше, чем на 180 градусов. Произойди столкновение секундой позже, водитель этой машины в лучшем случае получил бы серьезные травмы.

Официальной информации от ГИБДД по этой аварии не поступало, однако на записи видно, как спустя 10 секунд после столкновения мужчина самостоятельно вышел из автомобиля.