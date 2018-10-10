В ночном ДТП на рязанском перекрестке водитель чудом избежал гибели (видео)
Вечером 9 октября на перекрестке проезда Шабулина и улицы Пирогова произошло ДТП, видео которого опубликовала группа Дороги Рязани в соцсети ВКонтакте.
На записи отчетливо видно, как внедорожник буксирует легковушку. В тот момент, когда первая машина благополучно повернула на перекрестке, а буксируемая только-только собиралась повернуть, в последнюю на скорости влетел легковой автомобиль, двигавшийся по прямой.
Удар пришелся на переднюю часть кузова – примерно в метре от водительской двери. От удара автомобиль развернуло больше, чем на 180 градусов. Произойди столкновение секундой позже, водитель этой машины в лучшем случае получил бы серьезные травмы.
Официальной информации от ГИБДД по этой аварии не поступало, однако на записи видно, как спустя 10 секунд после столкновения мужчина самостоятельно вышел из автомобиля.
Рязань 9 октября ДТП проезд Шабулина..