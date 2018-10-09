Рязанская Автоколонна №1310 объяснила нестыковки расписания и реального графика

СЕГОДНЯ 18:10 2018-10-09T18:10:38+03:00

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Несоответствие расписания и реального графика движения муниципальных автобусов Рязани сподвигло одного из жителей города разместить в соцсети запись полную негодования. Мужчина привел в пример маршрут №16.

По словам горожанина, в графике движения автобуса два ближайших отправления с конечной остановки «ТЦ «Круиз» намечены на 12.59 и 13.55, однако мужчина сел в автобус, вышедший на маршрут в 13.28.

Одновременно в системе ГЛОНАСС пассажир отследил отправление автобуса №16 с другой конечной – на ул. Новоселев, д.60. В расписании указано время 13.55 и 15.18, при этом машина тронулась в путь в 14.26.

– Когда-нибудь у автоколонны будет нормальное расписание? Единственный козырь муниципального транспорта перед коммерческим – четкое расписание. Но как поддерживать МУП, если не уверен, что автобус или троллейбус приедет вовремя? – написал рязанец.

Через пресс-службу горадминистрации Автоколонна №1310 ответила, что реальное расписание отличается от прописанного по ряду причин.

– Возросший транспортный поток и дорожно-транспортные происшествия являются причинами затруднений движения. Кроме того, автобусы сходят с маршрута из-за технических неисправностей, – говорится в сообщении транспортников. – В данном случае расхождение с расписанием произошло в связи с транспортными задержками на улицах – для недопущения сдвоенных интервалов между отправлениями.