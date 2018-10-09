В восьми районах Рязанской области закроют кабинки «Задай вопрос губернатору»

СЕГОДНЯ 16:01 2018-10-09T16:08:36+03:00

На общение с главой региона у жителей осталось четыре дня

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С 24 сентября в рамках проекта «Задай вопрос губернатору» в Рязанской области работают мобильные кабинки, в которых люди могут озвучить главе региона свой вопрос или предложение. Кабинки расположены в Александро-Невском, Ермишинском, Кадомском, Касимовском, Пителинском, Сасовском, Клепиковском, Ухоловском районах, а также в Рязани. Пресс-служба регионального правительства напоминает, что действовать они будут по 12 октября.

Напомним, что система, установленная в кабинках, сама распознает голос и преобразует его в текст.

С 1 по 8 октября на сервер правительства поступило 50 обращений, около половины которых, с конкретными вопросами или предложениями, отправлены исполнителям. Люди сообщали о проблемах здравоохранения, культуры, многоквартирных домов и ЖКХ, ремонта дорог, соцзащиты, трудоустройства, благоустройства населенных пунктов, лесного хозяйства.

Если человек оставляет свои координаты (телефон, домашний адрес или адрес электронной почты), то ответ ему предоставляют лично. Если же сообщение обезличено, то ответ на него опубликуют на портале нашдом62.рф.

А с 15 октября по 2 ноября мобильные кабинки разместят в Чучковском, Шиловском, Спасском, Шацком, Путятинском, Сапожковском, Сараевском и Ряжском районах.

В Рязани и Рязанском районе кабинки продолжат свою работу по тем же адресам: ул. Ленина, д. 30, ул. Вознесенская, 51а, ул. Московское шоссе, 18, ул. Связи, 14.

До конца года воспользоваться сервисом смогут жители всех районов области.