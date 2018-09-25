Опубликован график движения губернаторских кабинок по Рязанской области
24 сентября началось «турне» кабинок, с помощью которых можно задать вопрос Николаю Любимову. Областное правительство опубликовало график, согласно которому такая возможность до конца года появится у жителей всех районов.
- Сервис разработан на базе современных технологий, в том числе системы, которая распознает голос и самостоятельно преобразует его в текст, - пишет пресс-служба кабмина.
Итак, до 12 октября включительно электронный губернатор будет принимать в следующих райцентрах: Александро-Невский, Ермишь, Кадом, Касимов, Пителино, Сасово, Спас-Клепики, Ухолово. Далее:
- с 15 октября по 2 ноября: Путятино, Ряжск, Сапожок, Сараи, Спасск, Чучково, Шацк, Шилово;
- с 5 по 25 ноября: Захарово, Кораблино, Милославское, Михайлов, Пронск, Рыбное, Скопин, Старожилово.
Как отмечает советник главы региона Игорь Горских, в кабинке на улице Ленина за 2 недели записано 300 видеообращений, но пока лишь каждое пятое из них содержит «реальные вопросы и предложения».