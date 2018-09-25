Опубликован график движения губернаторских кабинок по Рязанской области

25 Сент. 13:08 2018-09-25T13:11:52+03:00

По словам советника Николая Любимова, пока лишь каждое пятое обращение содержит реальные вопросы и предложения

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24 сентября началось «турне» кабинок, с помощью которых можно задать вопрос Николаю Любимову. Областное правительство опубликовало график, согласно которому такая возможность до конца года появится у жителей всех районов.

- Сервис разработан на базе современных технологий, в том числе системы, которая распознает голос и самостоятельно преобразует его в текст, - пишет пресс-служба кабмина.

Итак, до 12 октября включительно электронный губернатор будет принимать в следующих райцентрах: Александро-Невский, Ермишь, Кадом, Касимов, Пителино, Сасово, Спас-Клепики, Ухолово. Далее:

- с 15 октября по 2 ноября: Путятино, Ряжск, Сапожок, Сараи, Спасск, Чучково, Шацк, Шилово;

- с 5 по 25 ноября: Захарово, Кораблино, Милославское, Михайлов, Пронск, Рыбное, Скопин, Старожилово.

Как отмечает советник главы региона Игорь Горских, в кабинке на улице Ленина за 2 недели записано 300 видеообращений, но пока лишь каждое пятое из них содержит «реальные вопросы и предложения».