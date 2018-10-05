2018-10-05T15:57:02+03:00
Общество

Путешественнику Цзину Ли подковали коней и подарили памятную книгу в Рязанской области

В Рыбновском районе он посетил институт коневодства
Анастасия КУДРЯШОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Путешественнику Цзину Ли, въехавшему верхом в Рязанскую область в сентябре, подковали коней в Рыбновском районе.

На днях китаец приехал в Рязань, и вскоре осуществил свою мечту – посетил институт коневодства в Дивово Рыбновского района. Путешественника и его лошадей приютили в конноспортивном клубе «МаРиАрте».

- Люди в поселке приветливые, помогли мне подковать лошадей. Путешествую я на подаренной лошади карачаевской породы по кличке Караман. В пути она приболела, и мои друзья из Башкирии подарили мне еще одну лошадь по кличке Шурали, - рассказал Цзин Ли издательству «Пресса».

В районе Цзин Ли, как библиографу по профессии, подарили книгу «Рыбновская земля».

Напомним, гость держит путь из Карачаево-Черкесии в Мурманск, а свой поход он посвятил чемпионату мира по футболу. Переждав непогоду в Дивово, он направится в Москву.

На рыбновской земле китайцу оказали теплый прием. Фото издательство "Пресса".

На рыбновской земле китайцу оказали теплый прием. Фото издательство "Пресса".

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Рязани из-за обслуживания моста дважды перекроют Северный обход
Пенсионный фонд пытался оспорить начисление социальной пенсии 5-летнему рязанцу
РСХБ увеличил объемы льготного кредитования АПК
Угрожая расправой, гости вынесли из квартиры рязанца цифровую технику
Рязанцы могут оформить подписку со скидкой 40%
Экс-мэру Рязани Валерию Рюмину отказали в УДО
В рязанской глубинке пропал 85-летний мужчина
Рязанская автоледи проиграла пастуху суд по ДТП
Банк УРАЛСИБ занял 7 место по объемам ипотечного кредитования в 1 полугодии – Банки.ру
В Рязани перекроют два дорожных участка – на шесть дней и на несколько часов
Информационно-справочный центр «УмКИ» в Рязани переезжает
Рязанцев предупредили о повышении цен на квартиры VELLCOM дома на Ленкома
Ресторан «Буфетъ» приглашает на музыкальные вечера
В массовом ДТП в Рязанской области пострадал водитель Renault
В Рязанской области насмерть сбили пешехода
Рязанец заплатил почти 130 тысяч рублей налогов, чтобы не расставаться с бытовой техникой
В рязанском Скопине на пожаре в жилом доме погиб мужчина
Банк пытался взыскать с рязанца 1 миллион неустойки за 130-тысячный долг
Из-за «Есенинского пробега» под Рязанью перекроют дорогу на Константиново
Пропавшую девочку-подростка из Рязани нашли живой
Рязанские десантники «штурмовали аэродром» на учениях в Белоруссии
Ко дню рождения Есенина в Софии открылась выставка из фондов рязанского музея
В Рязани почти на две недели перекрыли часть улицы Лесопарковой