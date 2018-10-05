Путешественнику Цзину Ли подковали коней и подарили памятную книгу в Рязанской области

СЕГОДНЯ 15:53 2018-10-05T15:57:02+03:00

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Путешественнику Цзину Ли, въехавшему верхом в Рязанскую область в сентябре, подковали коней в Рыбновском районе.

На днях китаец приехал в Рязань, и вскоре осуществил свою мечту – посетил институт коневодства в Дивово Рыбновского района. Путешественника и его лошадей приютили в конноспортивном клубе «МаРиАрте».

- Люди в поселке приветливые, помогли мне подковать лошадей. Путешествую я на подаренной лошади карачаевской породы по кличке Караман. В пути она приболела, и мои друзья из Башкирии подарили мне еще одну лошадь по кличке Шурали, - рассказал Цзин Ли издательству «Пресса».

В районе Цзин Ли, как библиографу по профессии, подарили книгу «Рыбновская земля».

Напомним, гость держит путь из Карачаево-Черкесии в Мурманск, а свой поход он посвятил чемпионату мира по футболу. Переждав непогоду в Дивово, он направится в Москву.