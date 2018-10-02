2018-10-02T17:22:41+03:00
Общество

В Рязань заехал конный путешественник Цзин Ли

Он держит путь из Карачаево-Черкесии в Мурманск
Анастасия КУДРЯШОВА
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Фото: Издательство "Пресса".Фото: Издательство "Пресса".
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В поселок Листвянка под Рязанью приехал конный путешественник Цзин Ли, который едет верхом из Карачаево-Черкесии в Мурманск.

Как выяснило издательство «Пресса», в Рязанскую область, в Шацкий район, путешественник въехал еще в сентябре. В свой долгий путь он отправился 1 марта.

После Рязани странник отправится в Санкт-Петербург, а финиширует в Мурманске.

В день Ли проезжает верхом около 30-40 километров, ориентируясь по указателям. Ночевать он предпочитает в палатке в поле или в лесу, при этом опасается встречи с медведями, особенно с шатунами:

- Климат меняется, медведи не ложатся спать вовремя. Не хотел бы я с ними познакомиться, -признался он.

В этом году Цзин Ли совершает свое третье путешествие. Первый раз, с 2007 по 2009-й годы, он проехал 9 тысяч километров от Башкирии до Западного Китая. Во время второго выезда всадник проехал 5 тысяч километров вдоль китайской реки Хуанхэ.

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