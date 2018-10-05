Пропавшую девочку-подростка из Рязани нашли живой

СЕГОДНЯ 09:04 2018-10-05T09:11:21+03:00

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14-летняя рязанка Ксения Крюкова найдена живой. Об этом 4 октября сообщили в официальном сообществе поисково-спасательного отряда «Мещера».

Напомним, девочка-подросток покинула дом 28 сентября. Как рассказали «Комсомолке» в Следственном комитете, это произошло далеко не в первый раз, и всякий из этих случаев заканчивался одинаково: через несколько дней пропавшую находили и возвращали в семью.

По всей видимости, аналогичным образом ситуация сложилась и на этот раз.