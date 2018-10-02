В Рязани пропала 14-летняя девушка

СЕГОДНЯ 17:50 2018-10-02T18:00:15+03:00

Следователи отмечают, что ребенок «исчезает» уже не первый раз

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1 октября в правоохранительные органы обратилась мама 14-летней девочки. Женщина сообщила, что ее ребенок ушел из дома. Место нахождения девочки неизвестно с 28 сентября.

Следователи СКР проводят по данному факту проверку. Только за этот год девушка неоднократно уходила из дома. Через два-три дня ее находили и возвращали в семью. Никаких противоправных действий в момент «исчезновения» с девушкой не совершали.

Приметы: рост 158 см, плотное телосложение, волосы русые (вьющиеся, до плеч), зеленые глаза.

Была одета: черная спортивная куртка со светлыми вставками на плечах, темные брюки с подворотами, белая блузка, бежевый свитер, черные кеды.

С собой: светло-коричневый кожаный рюкзак.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о пропавшей, просят сообщить по телефонам: 8 (800) 700-56-76, +7 (996) 616-66-91 или 112.