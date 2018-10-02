2018-10-02T18:00:15+03:00
Происшествия

В Рязани пропала 14-летняя девушка

Следователи отмечают, что ребенок «исчезает» уже не первый раз
Роман ДОРОФЕЕВ
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

1 октября в правоохранительные органы обратилась мама 14-летней девочки. Женщина сообщила, что ее ребенок ушел из дома. Место нахождения девочки неизвестно с 28 сентября.

Следователи СКР проводят по данному факту проверку. Только за этот год девушка неоднократно уходила из дома. Через два-три дня ее находили и возвращали в семью. Никаких противоправных действий в момент «исчезновения» с девушкой не совершали.

Приметы: рост 158 см, плотное телосложение, волосы русые (вьющиеся, до плеч), зеленые глаза.

Была одета: черная спортивная куртка со светлыми вставками на плечах, темные брюки с подворотами, белая блузка, бежевый свитер, черные кеды.

С собой: светло-коричневый кожаный рюкзак.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о пропавшей, просят сообщить по телефонам: 8 (800) 700-56-76, +7 (996) 616-66-91 или 112.

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За долг по налогам у рязанца арестовали квартиру
В Рязань заехал конный путешественник Цзин Ли
В утреннем ДТП в Рязани пострадали три человека
Судимый за убийство житель Ряжска ограбил 22-летнего рязанца
У рязанской средней школы в поселке Александро-Невский меняют фасад
Рязанцев пригласили на творческий вечер Игоря Губермана
Рязанский гребец выиграл Кубок мира в байдарке-одиночке
В центре Рязани, возле УМВД, планируют построить пятиэтажку
Рязанец воровал телефоны, чтобы раздобыть наркотики
«УмКА» заявила, что во всех рязанских маршрутках могут принимать карты
Глава Рязани Юлия Рокотянская встретилась с митрополитом Марком
В Рязани начали консервацию фонтанов на зиму
Рязанцы завоевали 12 медалей на соревнованиях по джиу-джитсу
Кабины «Задай вопрос губернатору» установили в 8 районах Рязанской области
Смертельное ДТП на рязанской трассе: «Жигули» влетели в КАМАЗ
Двадцатилетний рязанец под действием наркотиков угнал автомобиль у своей 33-летней родственницы
Карабасов поручил убраться на окраинах Рязани и проследить за ремонтом Московского шоссе
Рязанцы не смогли взыскать компенсацию за смерть родственников в ДТП