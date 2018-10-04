2018-10-04T17:00:17+03:00
Экономика

РСХБ запустил акцию «Хорошее начало» для МСБ

Специальное предложение действует до 30 ноября 2018 года
Поделиться:
Изменить размер текста:

1 сентября 2018 года в Россельхозбанке стартовала акция «Хорошее началo». Банк предлагает компаниям малого и среднего бизнеса бесплатное открытие счета в рублях и его обслуживание в течение трех месяцев.

В качестве дополнительного преимущества РСХБ отменяет комиссию за три календарных месяца, включая месяц открытия счета, на переводы денежных средств в рублях через системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Клиент»/«Банк-Клиент» и «Мобильный банк» на счета в РСХБ и других кредитных организациях. Кроме того, операции по приему и пересчету денежной наличности в рублях в течение одного календарного месяца, в котором был открыт счет, для участников акции также бесплатны.

Россельхозбанк постоянно разрабатывает новые предложения и сервисы для МСБ, повышает конкурентоспособность продуктов с учетом современных тенденций на рынке и потребностей клиентов. Воспользовавшись акцией «Хорошее начало», компании снизят затраты на расчетно-кассовое обслуживание в первые месяцы после старта бизнеса, а также повысят скорость и качество управления счетами с помощью современной системы дистанционного банковского обслуживания РСХБ.

Специальное предложение действует до 30 ноября 2018 года. Подробные условия акции размещены на официальном сайте РСХБ.

.

.

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная). На правах рекламы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ко дню рождения Есенина в Софии открылась выставка из фондов рязанского музея
В Рязани почти на две недели перекрыли часть улицы Лесопарковой
В Рязанской области произошла массовая авария с пострадавшим
В дом ветерана-колясочницы власти Рязани направят комиссию
Житель Тулы украл смартфон на рязанской заправке
В Рязанской области избрали глав еще двух районов
Трое рязанцев украли ограду с могилы на кладбище
Днем пятницы в Рязанской области будет не теплее +10
За два дня рязанские полицейские закрыли три нелегальных казино
Рязанцев предупредили о сильном ветре в ближайшие сутки
Рязанцы узнают «Тайну магазина игрушек»
Момент столкновения «Жигулей» и иномарки в Рязани на улице Солнечной попал на видеокамеру
Оглашен приговор 17-летнему рязанцу за убийство женщины и надругательство над ее телом
Глава рязанского сельского поселения вместе с подельниками присвоил 17 земельных участков
Юного пиротехника из Рязанского района осудили по уголовной статье
Рязанскому минтрансу оставили два месяца на освещение окраины Скопина
Рязанец взял на встречу самодельный пистолет и попал под суд
В Рязанской области Nissan, выехав на «встречку», столкнулся с Chevrolet Niva
На пожаре под Рязанью погиб хозяин дома
ХК «Рязань» потерпел третье поражение подряд
СК проверит сведения о нарушении прав рязанского ветерана