2018-10-04T16:44:13+03:00
Общество

В дом ветерана-колясочницы власти Рязани направят комиссию

Она и примет решение по поводу установки пандуса
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: gtrkoka.ruФото: gtrkoka.ru
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9 октября власти Рязани пообещала направить специализированную муниципальную комиссию в дом ветерана Великой Отечественной войны Марии Полянской. Из-за отсутствия в подъезде пандуса женщина, которая пережила инсульт и передвигается на инвалидной коляске, долгое время не может попасть на улицу.

- По результатам обследования комиссией будет принято решение о возможности установки пандуса, - комментирует пресс-служба городской администрации.

При этом чиновники отмечают, что график обследования адресов на наличие необходимой инфраструктуры для инвалидов формируется на основе обращений, а обращений от имени Марии Ивановной, как утверждается, не поступало.

Ранее проблемной ситуацией заинтересовался Следственный комитет.

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