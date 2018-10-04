В дом ветерана-колясочницы власти Рязани направят комиссию
9 октября власти Рязани пообещала направить специализированную муниципальную комиссию в дом ветерана Великой Отечественной войны Марии Полянской. Из-за отсутствия в подъезде пандуса женщина, которая пережила инсульт и передвигается на инвалидной коляске, долгое время не может попасть на улицу.
- По результатам обследования комиссией будет принято решение о возможности установки пандуса, - комментирует пресс-служба городской администрации.
При этом чиновники отмечают, что график обследования адресов на наличие необходимой инфраструктуры для инвалидов формируется на основе обращений, а обращений от имени Марии Ивановной, как утверждается, не поступало.
Ранее проблемной ситуацией заинтересовался Следственный комитет.