2018-10-03T18:17:17+03:00
Общество

СК проверит сведения о нарушении прав рязанского ветерана

88-летняя женщина не может покинуть квартиру из-за отсутствия в подъезде пандуса
Константин МОГИЛИН
Поделиться:
Фото: ГТРК «Ока»Фото: ГТРК «Ока»
Изменить размер текста:

Следственный комитет организовал доследственную проверку по информации о нарушении прав ветерана тыла, размещенной ГТРК «Ока».

Следователи выяснят, почему управляющая компания «ФАКТ-Н» не помогла 88-летней жительнице дома №97 на Островского. После инсульта инвалид первой группы Мария Полянская передвигается на инвалидной коляске и не может покинуть квартиру из-за отсутствия в подъезде пандуса.

- Все лето мы бились, чтобы пандус сделали. Ей, конечно, на улицу хочется. Она говорит, что хоть немножко посидела бы, - цитируют журналисты дочь Марии Ивановной.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Активисты ОНФ составили рейтинг самых «убитых» дорог Рязанской области
При строительстве детского сада в Рязани незаконно израсходовали 4 миллиона рублей
В интернете множатся селфи с рязанским памятником Александру Невскому
В рязанском райцентре из муниципальных квартир выгнали салон красоты и суши-бар
Полицейские пресекли оптовую поставку героина в Рязань
В четверг во всех районах Рязанской области пройдет дождь
Главой Шиловского района Рязанской области опять избрали Василия Фомина
РСХБ направил 2 млрд рублей на строительство обогатительной фабрики «Денисовская» в Якутии
На трех маршрутах транспорта в Рязани теперь можно ездить за 21 рубль
В рязанском микрорайоне Кальное появится новая дорога
Рязанец похитил крышку канализационного люка
В Ермишинском районе Рязанской области избрали нового главу
В Рязанском районе сгорела Chevrolet Niva
Люксембургская компания построит в Рязанской области «сухой порт»
Прокуратура подала иск о плачевном состоянии дорог в рязанском райцентре Касимове
Количество пострадавших в серьезном ДТП в Рязани увеличилось до четырех
В рязанском «Глобусе» изъяли контрафактные бриджи
Годовая инфляция в Рязанской области ощутимо превышает общероссийскую
В Рязани на неделю ограничат движение по улице Западной
Рязанцы в Волгоградской области попали в ДТП – погибла женщина