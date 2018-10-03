СК проверит сведения о нарушении прав рязанского ветерана

СЕГОДНЯ 18:14 2018-10-03T18:17:17+03:00

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Следственный комитет организовал доследственную проверку по информации о нарушении прав ветерана тыла, размещенной ГТРК «Ока».

Следователи выяснят, почему управляющая компания «ФАКТ-Н» не помогла 88-летней жительнице дома №97 на Островского. После инсульта инвалид первой группы Мария Полянская передвигается на инвалидной коляске и не может покинуть квартиру из-за отсутствия в подъезде пандуса.

- Все лето мы бились, чтобы пандус сделали. Ей, конечно, на улицу хочется. Она говорит, что хоть немножко посидела бы, - цитируют журналисты дочь Марии Ивановной.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.