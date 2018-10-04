Оглашен приговор 17-летнему рязанцу за убийство женщины и надругательство над ее телом

СЕГОДНЯ 12:58 2018-10-04T12:59:17+03:00

Он, так как не достиг совершеннолетия, отделался 9 годами в воспитательной колонии

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17-летнего жителя Рязанской области признали виновным в разбое, убийстве и надругательстве над телом умершей. Из-за своего возраста он отделался 9 годами 6 месяцами в воспитательной колонии.

- Вечером 3 сентября 2017 года несовершеннолетний в лесном массиве недалеко от деревни Макшеево Шиловского района напал на ранее знакомую 54-летнюю женщину и нанес ей несколько ударов топором по голове, - рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР.

Затем, совершив непотребство и завладев имуществом жертвы (мобильником, ведром с ягодами и жалкими 36 рублями), он расчленил и спрятал ее тело. Чтобы установить криминальный характер исчезновения женщины и поймать подозреваемого, у правоохранителей ушло несколько дней.

Убийца признался в содеянном, помогал следствию и, как говорится в протоколах, «раскаялся».