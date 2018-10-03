Главой Шиловского района Рязанской области опять избрали Василия Фомина

СЕГОДНЯ 14:15 2018-10-03T14:25:57+03:00

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В среду, 3 октября, Шиловская районная Дума собралась в новом составе на свое первое заседание. Из 28 народных избранников в зале присутствовал 21 депутат. На голосование по выборам главы района были предложены две кандидатуры: действующий глава Василий Фомин и Любовь Арлашина. Депутаты единогласно проголосовали за Фомина (сообщает издательство «Пресса»).

- Благодарю за оказанное доверие, - сказал после избрания Василий Михайлович. – Все депутаты думы должны активно работать по выполнению наказов избирателей, делать все возможное для улучшения условий жизни в районе. В этом наша основная цель.