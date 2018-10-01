Убивший 13-летнюю девочку рязанец уже не раз освобождался от уголовной ответственности

СЕГОДНЯ 10:42 2018-10-01T11:09:14+03:00

Ранее заключение ему заменили лечением после изнасилования и причинения тяжкого вреда здоровью

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Убийцу 13-летней девочки (преступление произошло в Сараевском районе) из-за невменяемости уже не раз освобождали от уголовной ответственности. К принудительному лечению вместо заключения его приговаривали в 1998 и 2011 годах.

- Указанный гражданин освобождался от уголовной ответственности за совершение общественно-опасных деяний, подпадающих под признаки преступлений, предусмотренных статьями 131 («Изнасилование»), 111, 119 («Причинение тяжкого вреда здоровью» и «Угроза убийством»), - сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Каждый раз через некоторое время мужчину отпускали из психиатрического стационара и обязывали наблюдаться у врача в амбулаторных условиях.

Напомним, принудительным лечением мужчина был наказан и на этот раз, когда нанес не меньше 7 ударов ножом незнакомой девочке, катавшейся на велосипеде. 5 из них пришлись в грудь, 1 – в область правой ягодицы, 1 – в область правой руки.

Решение суда пока не вступило в законную силу.