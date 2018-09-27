Рязанский суд огласил приговор мужчине, зарезавшему 13-летнюю девочку, катавшуюся на велосипеде

СЕГОДНЯ 11:29 2018-09-27T11:49:53+03:00

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Рязанский областной суд огласил приговор по громкому делу об убийстве 13-летней девочки. Следователи СКР по Рязанской области установили, что 1 августа 2017 года неподалеку от села Желобово Сараевского района мужчина остановил проезжавшую мимо него на велосипеде девочку, 2004 года рождения, предложив ей посмотреть установленные на его сотовом телефоне игры. Испугавшись незнакомца, ребенок стал громко кричать и звать на помощь. Разозлившись на ее поведение, мужчина нанес девочке множественные проникающие ножевые ранения в область туловища. В результате большой кровопотери пострадавшая скончалась на месте происшествия.

В ходе следствия была проведена комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Врачи сделали вывод, что обвиняемый страдает хроническим психическим расстройством и совершил убийство в состоянии невменяемости.

Суд согласился с доводами следователей и освободил мужчину от уголовной ответственности, применив к нему меры принудительного медицинского характера. Мужчину отправят в психиатрическую больницу для принудительного лечения.

Приговор не вступил в законную силу.