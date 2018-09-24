Рязанцев приглашают на церемонию вручения театральной премии «Зеркало сцены»

24 Сент. 14:35 2018-09-24T14:35:51+03:00

На суд критиков представят по два спектакля от каждого из театров

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7 октября на сцене театра драмы пройдет церемония вручения четвертой региональной премии «Зеркало сцены» - главное театральное событие года Рязани. Всю неделю со 2 по 6 октября зрителей приглашают посмотреть спектакли, выдвинутые на премию. Помимо театралов-любителей, в зале будут находиться профессиональные критики, которым и предстоит выбрать лучших в номинациях: «Режиссер», «Художник-постановщик», «Женская роль», «Мужская роль», «Роль второго плана», «Лучший спектакль большой формы», «Лучший спектакль малой формы», «Лучший спектакль для детей» и многих других.

В театре драмы 3 октября дадут «Касатку», а 5 октября – «Собаку на сене» (начало в 19.00). Театр на Соборной 2 октября представит «Грозу» (19.00), а 4 октября – «Гадкого котенка» (12.00). Музыкальный театр 3 октября покажет «Приключения кота в сапогах» (11.00), а 6 октября – «Бабий бунт» (18.00). В театре кукол зрители и критики 4 октября увидят «Женитьбу» (19.00), а 6 октября – «Дюймовочку» (12.00). Стоимость билетов уточняйте в кассах театров.

На церемонии вручения премии «Зеркало сцены» зрителей ждет немало сюрпризов. Они увидят настоящий маскарад и услышат музыку из легендарных театральных постановок в исполнении губернаторского симфонического оркестра под управлением Сергея Оселкова. Конечно, главной интригой будет то, какие постановки станут лучшими в номинациях.