2018-09-24T09:10:17+03:00
Спорт

Рязанец Олег Гусев завоевал две медали Кубка чемпионов

Он финишировал вторым в парном и одиночном заездах на байдарке
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В Барнауле состоялся Кубок чемпионов с участием спортсменов из 22 стран. Рязанскую область представляли Олег Гусев и Евгений Луканцов.

Первый из них дважды стал серебряным призером. Сначала подопечный тренера Владимира Тебенихина финишировал вторым на байдарочной 100-метровке в паре со словачкой Иваной Младковой, а затем с аналогичным результатом завершил заезд на байдарке-одиночке (дистанция – 350 метров).

Кстати, в рейтинге, опубликованном Всероссийской федерацией гребли на байдарках и каноэ, Евгений Луканцов и Олег Гусев (именно в такой последовательности) занимают лидирующие позиции среди байдарочников.

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