2018-09-16T17:36:21+03:00
Общество

Рязанский гидрометцентр спрогнозировал сильный дождь и похолодание

Кроме того, метеорологи ждут сильного ветра
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Опубликован прогноз Рязанского гидрометцентра на 17 сентября. В ночь на понедельник ожидается дождь, местами сильный. Рязанский, Шиловский, Михайловский, Рыбновский, Касимовский, Пителинский и Кадомский районы на карте областного МЧС обозначены как те, где осадки могут сопровождаться грозой. Днем местами также пройдет небольшой дождь.

Температура воздуха по региону составит +6…+11 градусов в темное время суток, +14…+19 – в светлое. Впервые с июня максимальное значение температуры воздуха в Рязани опустится ниже отметки +20.

Ветер будет северо-западным, 6-11 метров в секунду (временами при порывах 13-18).

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