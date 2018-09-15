2018-09-15T16:35:59+03:00
Происшествия

В Чучковском районе Рязанской области 15 сентября загорелся лес

Буквально накануне пожарными был ликвидирован очаг возгорания в лесах Рязанского района
Сергей ЮРЧЕНКО
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Пожарные проверяют информацию о возгорании в лесах Чучковского районаПожарные проверяют информацию о возгорании в лесах Чучковского района
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15 сентября в 12:35 в органы МЧС поступило сообщение о лесном пожаре в районе деревни Родники Чучковского района – между трассой М5 «Урал» и железнодорожной станцией Назаровка.

На указанное место выехали 3 автомобиля с 11 сотрудниками противопожарной службы. Выяснилось, что пожар охватил площадь около 1 гектара. Очаг возгорания локализован, в его тушении приняли участие 3 сотрудника ПХС «Шиловский», 2 единицы техники и 5 человек из государственной противопожарной службы, а также 5 пожарных из добровольной пожарной охраны.

Комментируя сообщение о пожаре, региональное управление МЧС напоминает рязанцам о необходимости соблюдать требования пожарной безопасности в лесу. Там нельзя разжигать костры, бросать в траву непотушенные спички и окурки.

Всего двумя днями раньше, 13 сентября, огонь в лесу был обнаружен в Рязанском районе. Информация об этом поступила сотрудникам МЧС в 10:10, в 10:50 пожар уже был локализован, а в 15:30 – полностью потушен. Там площадь возгорания составила 0,2 гектара.

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