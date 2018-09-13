2018-09-13T17:00:45+03:00
Происшествия

Лесной пожар в Рязанском районе удалось потушить

Площадь возгорания составила 0,2 гектара
Роман ДОРОФЕЕВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ранее «Комсомольская правда» сообщала о возгорании в лесном массиве в районе деревни Заборье Рязанского района. На пульт дежурного информация о пожаре поступила в четверг, 13 сентября, в 10.10 . В 10.50 пресс-служба МЧС объявила о локализации пожара. Однако, чтобы полностью потушить пламя, пожарным потребовалось еще более четырех часов. Информация о ликвидации пожара была опубликована только в 15.30.

Общая площадь возгорания составила 0,2 гектара. В ликвидации ЧП приняли участие шесть человек и четыре единицы техники (Государственной противопожарной службы и ГБУ «Пожлес»).

Аномально теплая погода и отсутствие осадков спровоцировали в начале осени ряд лесных пожаров. Напомним, что 11 сентября лес горел в Клепиковском районе, 8 сентября – в Касимовском районе.

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24