Прокуратура добивается ликвидации свалки площадью 2 гектара в рязанской глубинке

14 Сент. 10:59 2018-09-14T10:59:02+03:00

Администрация сельского поселения свои обязанности не исполняет

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Прокуратура через суд добивается ликвидации свалки площадью 2 гектара под Ермишью. Она расположена недалеко от дороги, соединяющей райцентр с селом Кафтейка.

- В ходе проверки прокуратурой установлено, что администрацией Надежкинского сельского поселения возложенная законом обязанность по своевременному вывозу мусора надлежащим образом не исполняется, - сообщает пресс-служба Кадомского районного суда, куда поступил соответствующий иск.

Дата судебного заседания пока не назначена.